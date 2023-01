Ausamba juures mälestati vabadussõjas võidelnuid

Kaitseliidu Viru maleva kaplan Tauno Toompuu sõnas, et 3. jaanuaril kell 10.30 helisevad üle Eesti kirikukellad, meenutamaks hetke 103 aastat tagasi, mil vaikisid relvad. "Rahul on oma hind. Keegi on seda hinda maksnud. See mälestussammas tuletab meile seda meelde," kõneles Toompuu.