Oleg Gross: kaupmehe elu on kindlasti kergem kui seakasvataja oma

"Ametlikud numbrid on veel kokku löömata, kuid esialgsetel andmetel oli käibe kasv 15 protsenti," ütles OG Elektra omanik Oleg Gross. "Kasuminumbri kohta on samuti aruanne veel tegemisel, aga prognoosin, et see jääb samasse suurusjärku 2021. aastaga. Suutsime olla ka palgaturul konkurentsis, meie inimeste keskmine töötasu tõusis."