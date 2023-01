Tänavune aasta loom on lendorav

Oma elupaiganõudluse ja kaitsestaatusega on lendorav katusliik paljudele vana metsa liikidele ning suunab meid metsa jätkusuutlikumalt majandama. Tegemist on liigiga, mille käekäik huvitab paljusid, kuid vaid vähesed on looma ennast näinud, ja seetõttu on lendorava aasta eesmärk tutvustada selle saladusliku liigi elu.