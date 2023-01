Kas tehisintellekt võtab kunstnikelt leiva?

Et pildigeneraator suudaks sekunditega luua originaalse väljundi – praegusel juhul pildi –, on sel mõistagi vaja sisendit. Selleks on miljardid juba valmis teosed, millega masinaid ja nende algoritme “treenitakse”. Selline kirjeldus masinate “õpetamisest” on muidugi piinlikult lihtsustatud. Masinate õpivõimekuse eksponentsiaalne areng ei väljendu ainult võimes juba olemas pilte lihtlabaselt kokku mätsida. Näiteks suudavad pildigeneraatorid võtta mõne klassikalise teose, näiteks “Mona Lisa”, ning joonistada stseeni suuremaks, kasutades Leonardo da Vinci käekirja. Ning see on muidugi alles algus. Isegi kui tulemuseks saadud pildilt ei suudeta sisendteoseid enam ära tunda, jääb asja tuum ikka samaks – AI vajab sisendiks valmis pilte, millest paljud on kaitstud autoriõigusega. Ning see ongi punkt, kust algavad kohtulahingud.