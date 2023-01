Repliik: till pikalt ees

Naistele selline skeem suunatud ei ole. Aga olgem ausad, meestele ju ka mitte. Poistele äkki? Okei, võibolla ka poisiajuga meestele. Seda kavalaks nimetada on ilmselge liialdus. Skeem pole kaval, ohver on lihtsalt pehmelt öeldes väga loll.

Esiteks ei kujuta ma ette, miks peaks keegi tänapäeval internetis võtma vastu sõbrakutseid inimestelt, keda nad ei tunne. Aastal 2022, kus internet on täis pettureid, roboteid ja trolle. Ja kui kaugel elust peab üks mehepoeg oma mõtlemismasinaga olema, et uskuda, et mingi võõras naine tahab Messengeris lihtsalt heast peast tema tilli näha? Millal mõni tuttav seda viimati näha tahtis?