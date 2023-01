Mil moel ja milliste tagajärgedega sõda lõpeb, seda ei tea aga selgeltnägijadki. Keegi kuskil võib ju mingeid plaane ja skeeme koostada, aga kuni üheks pooleks on Venemaa ja Putin, ei saa milleski kindel olla.

Küll aga on võimalik mõelda, mis saab pärast sõja lõppu maailma majandusest. Eesti poliitikud võivad rääkida mida tahes, eriti valjul häälel teevad nad seda muidugi enne valimisi, aga neil oleks tark tunnistada, et nemad järgnevat majanduselu mõjutada ei suuda. Saavad ainult kohanduda, ja edu neile selleks.