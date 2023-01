Väike-Maarja mudelihallile annetati uued töölauad

Aygar Uusküla hakkas raadio teel juhitava mudelautoga Väike-Maarja hallis harjutama mullu suvel ja sügisel sõitis juba võistlustel. “Tuli, vaatas siin ringi ja ütles, et uusi töölaudu on vaja. Ei läinud kaua mööda, kui Uusküla ettevõtte Muul OÜ valmistatud lauad olid kohal ja paigas,” rääkis Väike-Maarja mudelihalli eestvedaja Bruno Vaher.

Väike-Maarja mudelihall on tegutsenud kümme aastat ning Vaher tõi esile huvitava seiga. “Väike-Maarja hall on Eesti suurim ja tegelikult jääb see ka väheke kitsaks. Selliseid hooneid, mida saaks kasutusele võtta, on Eestis kümneid. Tallinnas on püütud korduvalt ettevõtetega äripindadel mudelihalli pidada, kuid kui rendipinna eest küsitakse 100 eurot ruutmeetri eest, siis varem või hiljem see ei tasu lihtsalt ära,” rääkis Vaher.