Grippi haigestumine näitab aeglustumise märke

52. nädalal lisandus 1902 gripiviiruse, 2566 COVID-19 ja ägedatesse respiratoorsetesse nakkustesse haigestus 6894 inimest, kellest 34% olid lapsed. Rakvere haiglas on hetkel ravil 2 gripiviirusega patsienti ning kahel patsiendil on tuvastatud kaasuv COVID-19 viirus. Ägedate ülemiste hingamisteede nakkuste uuringu kaudu hindab Terviseamet haigestumuse intensiivsuse kõrgeks ja gripiviiruse leviku laialdaseks.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) esialgsetel andmetel vajas gripi tõttu haiglaravi 74 patsienti. TEHIK-u täpsustatud andmetel on viimase kahe nädala jooksul hospitaliseeritud 220 inimest. Hooaja algusest on gripi tõttu hospitaliseeritud 380 inimest. Enamik haiglaravi vajanutest on olnud vanemaealised patsiendid.