Reedel läheb eriti külmaks

Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Enamasti Põhja-Eestis sajab mitmel pool hooglund, hommikuks sadu hõreneb, rannikualadel tuiskab. Puhub valdavalt kirdetuul 4–10, rannikul puhanguti 15 m/s, hommikuks pöördub tuul idakaarde ja nõrgeneb. Lääne-Eestis ja põhjarannikul on külma 5–12, mandri sisealadel 13–16, kohati kuni –21 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt kirdetuul 2–8, öö hakul puhanguti kuni 11 m/s. Valdavalt on ilm sajuta ja nähtavus on hea. Külma on 14–16 kraadi.