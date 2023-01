Läänevirulased pidasid detsembris jahti sooduspakkumistele

OG Elektra ostu-müügi-kaubandusjuht Eve Heinsaar ütles, et varasemaga võrreldes on suurenenud kampaaniatoodete ostmise osakaal. "Vähem sattus ostukorvi impulsstooteid ja niinimetatud premium-tooteid, mida asendati odavamate analoogtoodetega," rääkis Heinsaar. Aasta kokkuvõtteks lausus ostu-müügi-kaubandusjuht, et koguseliselt müüdi kaupa vähem kui mullu, aga hinnatõusu tõttu on käive tõusutrendis, olles 15 protsendi juures. Aasta inflatsioonimäär oli aga 25 protsenti.