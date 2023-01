Igavikuline inimene. Teatrirahvas meenutab Eva Novekit

Kalmet sõnas, et kui kohtus Rakveres Eva Novekiga kontroll- või esietendusel ning teatri pidudel, nad alati kallistasid. "Olen andnud ikka lubadust, et Eva, ma tulen sulle külla ja räägime pikemalt. Aga nii see elus on: ikka lükkad edasi ja ühel hetkel pole enam võimalik külla minna ..."







Eva Noveki kauaaegne kolleeg ja lavapartner Volli Käro ütles, et on laval temaga kolm korda abielus olnud. "Eva on meeles kui kõigist lavaabikaasadest kõige õrnem ja humoorikam. Ta oli väga hea partner ja suhtus hea huumoriga sellesse, et olin temast 15 aastat noorem," meenutas Käro. "Ta oli väga tore inimene, väga hea kolleeg ja partner. Eva oli üks neid, kellega koos teatris alustasin. Meie tutvus kestis siiamaani."



Volli Käro sõnul tegi Eva Novek võimsa rolli proua Gertrude von Tiesenhausenina lavastuses "Rakvere romanss". "Teda oli laval alati tore vaadata," lisas ta. "Eval oli väga armas huumor, temaga oli nii kerge olla. Imetore inimene nii laval kui ka elus. Tal oli selge nägemus oludest, inimestest ja asjadest. Ta oli sügavalt järelemõtlik inimene. Temalt oli mitmes mõttes õppida."