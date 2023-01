Biojäätmed moodustavad vähem kui kümnendiku üldisest jäätmekogusest

Rakveres asuva kuue korteriga ühistu juhatuse liige kirjeldas Virumaa Teatajale järgmist olukorda: “Kuue korteri peale tuleb meil biojäätmeid heal juhul ämbritäis kahe nädala kohta. Aga harvemini kui kahe nädala tagant biojäätmeid ei veeta, mis on ka mõistetav, sest need ju roiskuvad. Tekib küsimus, kas mitmetonnise autoga kaks korda kuus ämbritäis solki vedada on kõige rohelisem mõtlemine. Kas tänavate koormamine raske sõidukiga on kasulik? Kui suur on kütusekulu?”