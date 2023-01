Suusataja Martin Himma tegi Tour de Skil hea sõidu

Kaks esimest etappi mitte just kuigi hästi läbinud Martin Himma kaotas esimeses sprindis võitjaks tulnud Klæbole 14,12 sekundiga, mis andis 99 sportlase konkurentsis 58. koha, teine osalenud eestlane Henri Roos (+22,99) platseerus 88. kohale. Hoolimata teda esimestel etappidel tabanud ebaõnnest suutis Himma kolmandal võidusõidul näidata head minekut. Kümne kilomeetri pikkuse eraldistardist läbitud klassikasõidu lõpetas Porkuni mees võistlustulle jäänud 77 osaleja konkurentsis 24. kohaga. Vahetult peale võistlust ERR-i spordiuudistele antud usutluses ütles Himma, et tuuri algus on olnud eri probleemide, sealhulgas allergia tõttu pigem halb. Mehe sõnul oli ta kogu aeg kindel, et suudab paremini sõita, õnneks viimane sõit seda ka näitas, ning vorm ei ole kehvem kui hooaja alguses. Kaotus liidrile oli tema kõigi aegade väikseim, sellest ka niivõrd hea lõppkoht.