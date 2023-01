Rakvere haigla tagastab soovijale vana patsiendikaardi

Taotlemiseks palutakse täita haigla kodulehel elektrooniline avaldus ja allkirjastada see digitaalselt. Samuti on võimalik avaldust täita paberkandjal haigla registratuuris Lõuna põik 1, Rakvere. Oluline on, et avaldaja on patsient ise. Paberkandjal avalduse täitmisel kontrollitakse kohapeal isikusamasust ning selleks on oluline võtta kaasa seadusjärgne isikut tõendav dokument.