GALERII ⟩ Tapa sõjaväelinnakus esitleti HIMARS-it

HIMARS-i esitlusel oli teiste seas USA kindralmajor Stephen J. Maranian. Tema sõnul pärinevad masinad Oklahomas paiknevast fort Silli sõjaväebaasist. "HIMARS-id toodi siia USA panusena Euroopa kollektiivsesse kaitsesse. Eestisse paigutati need mõne nädala eest," rääkis ta. Küsimusele, mitu HIMARS-it toodi, vastas Maranian, et see on tundlik info.