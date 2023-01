Järgmine nädal algab lumetuisu ja ilma soojenemisega

Pühapäeva öösel on Lääne-Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati võib vähest lund sadada. Ida-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-9, rannikul puhanguti 12, saartel 8-12, puhanguti kuni 17 m/s. Külma on saartel ja läänerannikul 4 kuni 11 kraadi, mandril 12 kuni 17 kraadi, Ida-Eestis kuni 22 kraadi.

Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund, Lääne-Eestis on ka jäävihma võimalus, on jäiteoht. Puhub valdavalt kagutuul 5-12, saartel ja rannikul 9-14, puhanguti kuni 20 m/s. Külma on saartel ja läänerannikul kuni 5 kraadi, mandril on külma 6 kuni 12 kraadi.