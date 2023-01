Nädala kaja: hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamine seisab tõmbetuultes

Valusa hoobi andis omavalitsustele ka valitsuse otsus tõsta õpetajate palka. Lasteaiaõpetajad on omavalitsuste leiva peal, ja kuna tulude baas oluliselt ei suurene, ollakse keerulises seisus. Tapa valla 2023. aasta eelarve üle arutamisel toodi esile, et lasteaiaõpetajate palgatõus suurendab kulusid 1,2 miljoni euro võrra. Väljaminekute ja investeeringute katmiseks plaanitakse tänavu võtta 2,5 miljonit eurot laenu.

Lääne-Virumaa on lisaks kimpus hariduslike erivajadustega laste-noorte koolitamisega, kuna omavalitsused ei jõua ühisrahastuses kokkuleppele. Kandev roll on omavalitsusel, kelle territooriumil kool paikneb, sest tema tasub arved ja hoolitseb selle eest, et kool käigus püsiks. Kui kõrvalomavalitsuste arvates on n-ö teenuse eest küsitud hind liiga kõrge, siis tõstetakse käed üles ja vaadatakse ise, kuidas hakkama saada.