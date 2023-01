Kolumn: vähem (suuri) lubadusi!

Uusaastalubaduste traditsioon on aastasadu pikk, kuid lubaduste sisu on ajas muutunud. Väidetavalt on viimastel aastatel kõige populaarsemad lubadused seotud tervisega: olla aktiivsem, toituda tervislikumalt, kaotada kaalu. Kõlab ju hästi, kuid kahjuks on selliste uusaastalubadustega üks häda – neid kiputakse liiga ruttu ka unustama. Eks üheks põhjuseks on kindlasti lubaduste ebarealistlikkus – tahaks ju kohe ja kergesti, kuid hall argipäev veeretab peagi teele lugematuid takistusi: süüa teha ei viitsi, õues liikumiseks on paha ilm ja üleüldse – homme on ju ka päev!