Päästeamet hoiatab ahju ülekütmise eest

"Krõbedate külmakraadidega jahtub ka tuba kiiremini. Siiski tuleb pidada meeles, et pärast hommikust kütmist tuleb lasta kütteseadmel jahtuda ning näiteks õhtul, kui ahi on jahtunud, kütta uuesti. Ühe kütmiskorra jaoks on paras kogus umbes kuus kilo ehk kaks sületäit puid,“ sõnas päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Tuuli Taavet.

Ta lisas, et kui seda reeglit eirata, võib ahjule liiga teha ja see võib omakorda suurendada tulekahju puhkemise ohtu. "Kindlasti tuleb hoolitseda selle eest, et küttesüsteemid oleks korralikult ning õigeaegselt hooldatud ja puhastatud. Kui selle eest on hoolt kantud ja köetakse teadlikult ning mõõdukalt, on tulekahju tekkimise tõenäosus väike,“ ütles Taavet.

Jälgida tuleb sedagi, et ahju, pliidi, kamina ja katla lähedal ei oleks mööblit, vaipu, küttepuid ega muud kergesti süttivat kraami ning ahjust välja võetud tuhk saaks mittepõlevast materjalist anumas ohutusse kohta.

Kui toasooja saamiseks on tarvis kasutada elektrilisi puhureid ja radiaatoreid, tuleb sealgi olla ettevaatlik ning jälgida, et seadmetega ei koormataks üle elektrisüsteemi. Meeles tuleb pidada, et elektrilisi soojapuhureid ja radiaatoreid ei tohi riideesemetega kinni katta.