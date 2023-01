Pühapäeval jääb Ida-Eestis veel pakane püsima

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva Lääne-Eestis muutliku pilvisusega ja olulise sajuta ilm, Ida-Eestis on seevastu oodata selge või vähese pilvisusega kuiva ilma. Hommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja sajutõenäosus suureneb. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Külma on saartel ja läänerannikul 4-9, mandril 10-17, Ida-Eestis kuni 22 kraadi.