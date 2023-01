Virumaa Teataja kolleegipreemia pälvis Mart Rauba

2022. aasta parimaks töötajaks valisid kolleegid ajakirjanik Mart Rauba. Marti kirjeldasid kolleegid kui sõna- ja mõttelennukat ajakirjanikku, kes on alati rõõmsameelne ja hea huumoriga. Samuti meeldib kolleegidele Mardi stiil ja asjatundlikkus muusika teemade kajastamisel.

Mart Rauba on kahel aastal eest vedanud ka Virumaa Teataja korraldatavat muusikakonkurssi Virumaa Suvesaund. Töökas ja stabiilne, meeldiv ja usaldusväärne kolleeg, kirjeldati Marti.

Mart Rauba oli kolleegipreemia pälvimisest siiralt liigutatud ja ütles, et tema töös on tema suurimaks innustajaks just suurepärane meeskond. Tervislikel põhjustel ei saanud Mart auhinna jagamisel kohal olla, vaid osales Teamsi kaudu.