Brandis Raley-Ross ja Haljala NGU mängisid heategevuseks kossu

Oma mängijate vahendamise agentuuriga tegelev Ross on sarnaseid ettevõtmisi ka eelnevatel aastatel korraldanud, eesmärgiks näidata meeste oskuseid ja teenida võimalikke mängijalepinguid. Seekordne sats on oma koosluselt päris kirju, ameerika mustanahaliste pallipatsutajate kõrval kuuluvad punti ka mõned hiinlased, kes eelkõige jäid silma oma mitte just kõige pikema kasvu poolest. Kuna seekord Rakveres kaitset keegi eriti mängida ei tahtnud, viskasid nad vabadelt kohtadelt kolmeseid täitsa sisse.Aga nimi oli pundil korralik – Immaculate Sports Global.