Liikluses tuleb arvestada tuisu ja teehooldusmasinatega

Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna juhataja Andres Piibeleht tuletab sõidukijuhtidele meelde, et talvine liiklemine nõuab suuremat tähelepanu ja teistega arvestamist. "Teed muutuvad libedaks, teeruumi ja valget aega on vähem ning sõidukite tehnilised võimalused ja juhtide talvised oskused on erinevad," rõhutas ta.

Piibeleht selgitas, et lisaks sellele, et tuleb valida ohutu sõidustiil ja olla valmis muutuvateks teeoludeks, tuleb arvestada ka teehooldusmasinate ja nende eripäradega. Hooldemasinale vastu sõites tuleb hoida tee serva, sest sahk ulatub üle tee telgjoone, et tee keskele ei jääks valli. Alustades hooldemasinast möödasõidu, tuleb veenduda selle ohutuses ning arvestada, et hooldemasinast eespool olev tee võib olla hooldamata.

Ilmaprognoosi kohaselt on esmaspäeval pilves ilm. Lääne poolt tulev lumesadu ja tuisk laienevad päeval üle Eesti. Tihedam sadu on oodata Lääne- ja Põhja-Eestis. Saartel sajab ka lörtsi ja on jäävihma oht. Õhu- ja teetemperatuur jääb mandril miinuspoolele, saartel ja läänerannikul kõigub nulli lähedal.