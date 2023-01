Juhtkiri: energiasurutis

Energeetika ja poliitika on omavahel tihedalt seotud. Paraku. Eesti Energia omanik on riik ja paljud strateegilised otsused on vastu võtnud riigi kui omaniku esindaja majandusminister. Selles valdkonnas ei hakka aga täna vastu võetud otsus homme tööle, vaid mõju avaldavad 5–10 aastat tagasi tehtud otsused. Kas keegi mäletab, kes meil oli 5–10 aastat tagasi majandusminister? Ja mis kasu sellest mäletamisest olekski? Peale tõdemuse, et pikka ja hästi toimivat plaani pole olnud ühelgi võimul olnud valitsusel.