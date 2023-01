Kommentaar: kas pühade järel haigutab rahakotis auk? Alusta aastat rahatargemalt!

Selgete eesmärkideta on raske tulemusteni jõuda. Niisiis sea sellised eesmärgid, mis on sulle isiklikult olulised, selged, mõõdetavad ja ajaliselt piiritletud. Näiteks: kogun 1. augustiks 200 eurot, et minna Hiiumaale puhkama, ning panen selleks iga kuu 25 eurot kõrvale. Konkreetne ja selget kasu näitav eesmärk on motiveerivam kui otsus lihtsalt vähem kulutada. Paljud pered arvestavad rahaasju mälu abil. Kulusid kirja panemata on aga keeruline aru saada, millele ja kui palju täpselt raha kulus. Väljaminekutes aitab selgust luua eelarve. Võta kulude ülesmärkimiseks ja analüüsimiseks appi arvutiprogramm (näiteks Excel), internetipanga pakutav rahaplaneerija, mobiilirakendus või märkmik. Pere eelarvet on mõistlik koostada ühe kuu kaupa, sest nii palk kui ka kommunaal- ja laenumaksed ning mobiiliarved laekuvad tavaliselt kord kuus.