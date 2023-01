Mullu märtsis Pariisi terviserajal peetud viimasel suusasarja etapil andsid peakorraldajad lubaduse, et järgmisel aastal tuleb suusasari kindlasti ning loodetavasti veel paremini korraldatuna ja arvukama osalejaskonnaga. Nagu lubatud, nii ka tehtud.

Suusasari on taas kavas ja loodetavasti sellisena, nagu plaanitud, sest suusatamine ju teadupärast inim­tahtest ei sõltu. Loeb lõpuks ikka see, kas lund on või mitte.