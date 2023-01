Virumaa Teataja fotograaf on üks aasta pressifoto konkursi nominente

Parima uudisfoto tiitlile konkureerisid Marianne Loorentsi foto "Punatank ja sinimustvalge", kus Viimsi sõjamuuseumisse teel olnud Narva punatankile lehvitatakse Padaorus sinimustvalget lippu, Argo Ingveri (Delfi/Delfi Meedia) foto "Kallis, meie maja taga põleb!" ja Dmitri Kotjuhi (Postimees) "Must päev", kus Ukrainas hukkunud 11-aastase Anastassija vanemad küsivad, millal lõpeb see, et meie lapsed peavad surema. Anastassija hukkus, kui eramaja tabas venelaste õhutõrjerakett С-300.