President Alar Karis on CADrina patroon

Kadrina keskkooli õpilased palusid presidenti CADrinale patrooniks juba mullu sügisel, kui ta oma Lääne-Virumaa visiidi ajal väisas ka kooli. Kadrina keskkooli direktor Krõõt Nõmmela-Mehide rääks, et õppeaasta alguses pöördusid meediaklassi õpilased õpetaja Rein Siku eestvedamisel presidendi poole ja kutsusid külla ning oktoobris külastaski president kooli ja osales meediatunnis, mille õpilased ise läbi viisid.

Koolirahvas tegi presidendile ettepaneku hakata CADrina 2023 patrooniks. "Kutse luges ette ja andis üle meie 10. klassi õpilane Maris Piispea," ütles Nõmmela-Mehide ja märkis, et riigipea ei vajanud mõtlemiseks aega, vaid oli kohe nõus.

Presidendi osalemine CADrina 2023 patroonina annab ettevõtja ja Kadrina hariduskogu looja Juhan Viise sõnul ühiskonnale selge signaali, et inseneriharidus on meie riigi jaoks prioriteetne valdkond. "Me ise teame, et ajame Kadrinas Eesti jaoks õiget ja vajalikku asja. Tore, et oleme oma sõnumiga Eesti Vabariigi presidendini jõudnud! Loodetavasti jõuab see sõnum juba lähitulevikus ka riigi eelarve tegijateni," avaldas Viise, kelle ideest sündis 2010. aastal CADrina, lootust.

CADrina võistluse patroon oli üheksa aastat endine minister Marko Pomerants. "Mul on kauaaegse võistluste patroonina hea meel, et patrooni latti pole alla lastud ja nüüd on selleks leitud lausa president Karis. Tundub, et ka seekord ei saa midagi valesti minna. Soovin korraldajatele ideid ja entusiasmi jätku," ütles ta.

Pomerantsi sõnul tähendab CADrina võistlus tõelist järjepidevust. "Ülesandeid võib põhimõtteliselt välja mõelda lõpmatult - selle poole pealt ei ole muret. Korraldusmeeskonna poolelt tähendab see konkreetsete inimeste panust. Küsimus on, kui kauaks neis jätkub eestluse elujõudu ja kui pikalt on võimalik toetajaid kaasa saada. Igatahes on Kardina koolil panus selles, et Eestis oleks inseneride järelkasvu."

Marko Pomerantsi enda pojadki on insenerid, ka on eksminister varem olnud aastaid Kardina elanik. Lisaks Pomerantsile on patroonina CADrina võistlust külastanud Tõnis Lukas, Ene Ergma ja Mart Noorma.