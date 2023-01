Minimal Wind ja Elephants From Neptune püüavad muusikaauhindu

Ansambli Minimal Wind "hi." on nomineeritud Aasta Debüütalbumi kategoorias, konkurentideks Gram-Of-Fun "To The Great Unknown" ja Stefan "Hope".



Elephants From Neptune "Boogieland" on Aasta Rockalbumi nominent koos Dramamama albumiga "Doomsday Tango" ja Zahiri albumiga "Seems Normal".



Elephants From Neptune "Boogieland" ja "Minimal Wind "hi." püüavad ka Aasta Ansambli tiitlit.



Aasta Laulu üks kandidaate on Minimal Wind ft. elisabeth tiffany "What To Make Of This".



"2022. aasta andis meile võimsas koguses originaalmuusikat. Lisaks pakkus aasta mitmeid laule ja albumeid, millel kostuvad varasemast tuttavate lugude uued tõlgendamised," ütles muusikaauhindade žüriiliige ja raadio Sky Plus programmijuht Vaido Pannel.

Nomineeritud artistide lugusid saab kuulata Eesti Muusikaauhindade partneri kodumaisel voogedastusplatvormil Fairmus.

Eesti Muusikaauhinnad 2023 võitjad selguvad 26. jaanuaril Unibet Arenal suurejoonelisel juubeligalal. Tänavusel muusikaauhindade galal valitakse esimest korda uue kategooriana aasta Soul, Funk, R‘n‘B artist. Õhtut juhib 5MIINUST.