JELD-WEN sulgeb Rakveres saeveski

JELD-WEN-i uksetehas on üks suuremaid tööandjaid Rakvere linnas. Veel 2021. aasta kevadel palgati tehasesse 160 uut töötajat, et avada kolmas vahetus, kuid 2022. aastal alanud kriis on sundinud ettevõtet oma tegevust koomale tõmbama ja mullu sügisel anti teada koondamistest.

Ka saeveski sulgemine tuleneb järjestikustest üleilmsetest kriisidest. "Seoses asjaoluga, et oleme jätkuvalt silmitsi seisnud COVID-19 ja Ukraina sõja koosmõjude tagajärgedega, kus klientidele pakutav väärtuspakkumine on vaevaliselt paranenud ning meie kulusid on üha raskem olnud hinna kaudu edasi kanda, ei jäänud juhtkonnal muud üle kui teha otsus sulgeda Rakvere saeveski," rääkis tehase juhataja Erkki Ehand. "Lisaks erinevatele kärpeprogrammidele eelmisel aastal tegelesime paralleelselt kogu Rakvere tehase väärtusahela määramisega. Leidsime, et on teatud tegevused, kus meie kulubaas ei ole enam konkurentsivõimeline seoses materjali- ja tööjõukulu kasvuga."