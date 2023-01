Esmaspäeval avalikustati fotod, mis on nomineeritud 2022. aasta parimate jäädvustuste konkursile. Kui uudisfotode kategoorias on nominentide hulgas Virumaa Teataja fotograaf Marianne Loorents oma fotoga Narva tankist ja sellele lehvitatavast sinimustvalgest lipust, siis aasta spordifoto ühe nominendi peategelasteks on Väike-Maarja veokamehed Marek Leemets ja Andres Lichtfeldt, kelle GAZ-51 tegi Rapla rallil vägeva õhulennu.