Kunda sadama kasv muudab rannajoont

Kunda sadamas on praegu 3,5 hektarit asfaltkattega laoplatsi ja 7 hektarit killustikkattega laoplatsi. "Laoplatsid on kõik kaupadega kaetud ning klientide vajaduste rahuldamiseks on vaja laoplatse juurde teha," selgitas Kunda Sadam AS-i juhatuse liige Daimar Truija.