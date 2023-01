Marianne Loorents oma kõrgelt hinnatud uudisfotost: see foto ei ole lavastatud

Äkki märkasin tahavaatepeeglist, et keegi mees ja naine askeldavad tee ääres, sinimustvalge lipp käes. Marianne Loorents, Virumaa Teataja fotograaf

Lõpuks valis Mann välja Padaoru, kus maantee pikalt jälgitav. “Polnud ju ettekujutust, millal täpselt nad tulevad,” kõneles fotograaf. “Istusin autos, niinimetatud pikk toru aparaadil ees, ja ootasin. Äkki märkasin tahavaatepeeglist, et keegi mees ja naine askeldavad tee ääres, sinimustvalge lipp käes. Esitlesin ennast ja uurisin, mida nad teha kavatsevad ja kas nad on nõus pildile jääma. Selgus, et naine oli plaaninud juba hommikust saati vene tankile sinimustvalget lehvitada ja ka nemad olid uurinud tuttavatelt infot kolonni liikumise kohta.”

Siis läks aga kiireks. Jutud veel lõpetamata, ilmus kolonn treileri ja tankiga Padaorus nähtavale. Tulid hea lennuga. “Viskasin pika toru maha rohu sisse – kvaliteetse ja kalli tehnikaga ei tohi tegelikult niimoodi teha –, jõudsin kiiruga lainurga ette panna ja ainult vajutasin fotoaparaadi päästikut. Ilmnes, et paljudest kaadritest tuligi välja ainult see üks ja ainus, aga ma sain kohe aru, et hea kaader kukkus välja.”

Niipalju jõudis Mann veel märgata-kuulda, et kolonn lasi mehele-naisele, sinimustvalgele ja fotograafile pikalt signaali. Foto läks järgmise päeva Virumaa Teataja esiküljele.

Järgmisel hommikul helises Manni lauatelefon. Need ei ole meie toimetuses eriti popid, sest tavaliselt helistatakse neil siis, kui kellegagi tahetakse pragada. Aga sellel korral kõneles vanem naishääl, pisarad kurgus. “Fotograafi kiidetakse harva. Aga see naine rääkis, nutt kurgus, kui liigutatud ta on, kui suuri emotsioone see foto temas tekitas,” ütles Marianne Loorents.