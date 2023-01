Salakaval sõltuvus, mis varitseb nii noori kui ka vanu

Nikotiin on tugevat sõltuvust tekitav psühhoaktiivne aine. “Nikotiini mõju tervisele on palju uuritud. Juba pikalt on olnud teada, et nikotiin kahjustab kesknärvisüsteemi ja võib kutsuda esile ärevus-, tähelepanu- ja keskendumishäireid, samuti soodustab see kasvajate teket, kahjustab südame-veresoonkonda ning tõstab insuldi- ja infarktiriski, halvendab sperma kvaliteeti ja on lootele mürgine,” loetleb tervise arengu instituudi alkoholi ja tubaka valdkonna vanemspetsialist Anna-Liis Veerpalu.

Sageli põhjendavad inimesed oma nikotiinitarbimist, öeldes, et see aitab neil lõõgastuda, stressi maandada ja ärevusega toime tulla. Veerpalu aga ütleb, et füsioloogiliselt on nikotiini toime tegelikult hoopis vastupidine. “Kuna ajus toimub nikotiini tarbimise järel dopamiini vabanemine, tekib tarvitajal õnnetunne, mida aetakse segi lõdvestumisega. See tunne on aga ajutine. Nikotiin on stimulant – teadusuuringud näitavad, et see suurendab nii kesknärvisüsteemi kui ka kogu keha aktiivsust, muutes meid seeläbi ärevamaks. Dopamiini mõju kaob kiiresti ning aja jooksul võib nikotiini tarvitamine stressitaset hoopis tõsta,” selgitab ekspert ja toob tõestuseks uuringud, mis näitavad, et e-sigareti kasutajatel on kaks korda suurem tõenäosus saada depressiooni diagnoos kui neil, kes pole kunagi e-sigarette tarvitanud.