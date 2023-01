Suusasari alustas rekordarvu osalejatega

Osalejate arv tegi mullusega võrreldes rekordilise hüppe, distantsi läbis erinevates vanuseklassides kokku 208 suusatajat, mida on eelmise aasta osavõturohkeima etapiga võrreldes poolesaja jagu rohkem. Osalejate arv tegi meele rõõmsaks ka korraldajatel. Üks peamistest suusasarja organisaatoritest, Anniki Inno, ütles avaüritust kommenteerides, et kõige suuremat rahulolu pakkus asjaolu, et üritusest kujunes just selline rahvasõit nagu nemad on lootnud. " Kohale on tulnud erineva tasemega sõitjad, alates maakonna tippudest kuni oma esimesi suusasamme tegevate lasteni. Just see teebki rõõmu," muljetas Inno.