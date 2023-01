Revin Grupp alustas Tapa sõjaväelinnakus raskerelvade töökoja ehitust

Lepingu töökoja ehituseks sõlmis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) möödunud aasta sügisel ning lepingu kogumaksumus koos käibemaksuga on ligikaudu 4,7 miljonit eurot.

"Kaitseväe relvastusse on viimastel aastatel lisandunud mitmeid uusi relvasüsteeme, sh liikursuurtükid K9 Kõu ja uued miinipildujad," ütles kolonelleitnant Valdo Veski, kaitseväe toetuse väejuhatuse ülema ülesannetes. "Koos relvastuse vallas toimunud arengute ning uute relvasüsteemide saabumisega lähiaastatel on äärmiselt oluline kasvatada ka kaitseväeüleselt võimekust raskerelvastuse hoolduseks ja remondiks. Ehitatav töökoda annab meile just vajaliku unikaalse võime ning tagab jätkusuutlikkuse ka tulevikuperspektiivis.“