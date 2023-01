Vabanemine bolševikest kõnetab täna rohkem kui aasta tagasi

1919. aasta 12. jaanuaril vabastasid Eesti väed koos Soome vabatahtlikega Rakvere linna Eesti Töörahva Kommuuni ikkest. Kui varasematel aastatel oli see lihtsalt üks tähtpäev paljudest, siis tänavu paistab kõik uues valguses – Venemaa-Ukraina sõja taustal mõistame me palju paremini, kui kallis hind on vabadusel.