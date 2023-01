Rakvere vallavolikogu tegi Näpi kooli jätkamiseks kolm otsust

Rakvere vallavanem Maido Nõlvak ütles, et tema omavalitsuses töötatud kolmeteistkümne aasta jooksul oli see esimene kord, kus käe mittetõstmine andis positiivse tulemuse. Volikogu esimees Peep Vassiljev lisas, et tema on olnud omavalitsuses veerand sajandit ja talle oli niisugune hääletus samuti esmakordne.

Kuidas siis sellise kummalise olukorrani jõuti? Enne hääletamist andis vallavanem põhjaliku ülevaate, mida olid maakonna ülejäänud seitsme omavalitsuse volikogud vastanud algatusele hakata Näpi kooli ühiselt haldama. Volikogude vastustele anti diskussiooni käigus juriidiline hinnang. Selle tulemusel oli Väike-Maarja vald ainuke, kes ütles kindla ei. Rakvere linnavolikogu otsuses on formuleeritud, et ollakse nõus ühiselt haldama, kui ülejäänud loetletud seitse omavalitsust on nõus. Pärast diskussiooni tõdeti, et hoolimata Rakvere linnavolikogu esimehe Mihkel Juhkami hiljem antud suulistest selgitustest, on otsus eitav. Väike-Maarja vald ei olnud ju nõus.