Kultuurivedur Peeter Jalaka jäljed Rakveres

Rakvere teatri 80. sünnipäeva eel meenutas Peeter Jalakas siinse teatri juhtimisega seotud suurimat proovikivi nõnda: “Tööle asudes arvasin naiivselt, et saan hakata inimesi värbama, tegelikult selgus aga, et pean neid hoopis hakkama vallandama. See ei olnud hea algus.”