“Mihhailil on olemas nii vajalikud teadmised kui ka siiras tahe. Usun, et see annab sõnumi kõigile Ida-Virumaa inimestele, et kui oled võimekas, töökas ja pühendunud, siis on olemas kõik võimalused end ka oma kodu lähedal realiseerida,” ütles Orro.