Tuul ja tuisk muutsid sõiduteed libedaks

Otsi üles Virumaa Teataja auto: see seisab Pajustis tee ääres teisel pool hange.

Talv on talv ning Eesti inimesed on kahtlemata libedusega juba harjunud. Eilne tuul, tuisk ja jäävihm muutsid sõiduteed aga niivõrd libedaks, et üks avarii ajas teist taga.