Juhtkiri: liikluses otsustab kiirus

Mõistagi saab alati nuriseda. Eriti siis, kui tee on nii lumine, et autojuht peab vaid oletama, kus lõppeb teeserv ja algab kraav. Paraku on maanteede äärest mingil põhjusel kadunud tuisutõkked, ka ammu istutatud tuisutõrjehekid hakkavad tasapisi kuivama. Tuisu ajal on neist aga palju abi – äkki peaks taastama? Sahamehed ei saagi kogu aeg kõikjale jõuda, aga näiteks eile hommikul olid Lääne-Virumaal kõrvalteedel ikka väga suured tuisuvallid. Pimedas on need eriti ohtlikud – kurvi taga võib olla kõrge hang, samas pole välistatud, et keegi ka vastassuunavööndist tulemas on.