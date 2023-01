Kommentaar: soojem ilm püsib Euroopas jaanuari lõpuni

Ilmaennustajad on lubanud tavapärasest soojema ilma püsimist Euroopas jaanuari lõpuni. See võimaldab teha riikidel tavapäratut ja keset talve gaasivarude stabiilse tühjendamise asemel neid hoopis täiendada ning luua parem stardiplatvorm järgmiseks talveks. 1. jaanuari seisuga oli varude täitumus viie aasta keskmisega võrreldes 14 protsendipuntki kõrgem. Viimati nähti sellist olukorda 2020. aastal, mil tarbimise vähenemine oli tingitud COVID-19 epideemiast. Kui Saksa pered pidasid jõulupühi, täitis riik gaasivarusid tempoga, mida tavaliselt nähakse suvekuudel. Detsembri viimase 10 päevaga lisati varudesse 8 teravatttunni jagu gaasi, mis vastab Suurbritannia varude kogumahu suurusele. Euroopa tasemel on gaasivarud hoolimata tarbimisest alates jõuludest suutnud püsida 83 protsendi juures.