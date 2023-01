Biojäätmete kogumine on vajalik

SEI (Stockholmi keskkonnainstituut) olmejäätmete uuring näitab, et segaolmejäätmete hulgas on biolagunevaid jäätmeid 25–30 protsenti üldmassist. Juhul kui Rakveres kogutakse praegu liigiti umbes 8 protsenti biolagunevatest jäätmetest kokku (ca 22 tonni), siis võib eeldada, et kui liigiti kogumine toimiks kõikides Rakvere majapidamistes ja ettevõtetes, peaks jäätmejaama jõudma biolagunevaid jäätmeid 50–70 tonni kuus.

Järeldus on, et väga paljud Rakvere elanikud pole veel hakanud käituma jäätmehoolduseeskirja nõuetele vastavalt. Kui ka kontrollimehhanismid on puudulikud, siis just nendes madalates arvnäitajates probleemi olemus kajastubki.