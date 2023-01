Kolumn: ootamine

Oodata – see tähendab oma võimaluste piiramist. Millegi ootamine võib tähendada enesekesksust. Ootaja teab, mida oodata, ja aimab, mida oodata. Ootamine on justkui puhkus. Ootaja ei pea mõtlema. Ta ootab ning seejärel mõtleb ja otsustab. Ootamine jagab elu oodatavateks hetkedeks, mida võib vahepeal väga vähe olla. Ootamine ei lase märgata võimalusi. Kogu aeg ei saa oodata.

Ootamine sarnaneb kiirustamisega. Ühel juhul usutakse, et ootamine annab midagi väärtuslikku, teisel puhul arvatakse, et kiirustamine annab midagi. Mõlemal juhul tekib illusioon sellest, et on teada, mida ja kuidas teha. On palju infot ja vähe infot.