“Suurematest pragudest tulevad linnud sisse. Kunagi pandi sinna Makroflexi, aga linnud nokivad selle ära ja hakkavad siia pesa tegema. Teevad omale pesa kuhugi spordihoone nurka ja siis sul on põrand linnup...a täis. See on selline happeline. See tuleks ju kohe ära koristada, muidu ta söövitab põranda lakki,” kurtis Hunt.