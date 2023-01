Lugu Juuditist jõuab Rakverre

Kes meist ei teaks lugu Juuditist, naisest, kelles ühinevad seksuaalne kirg ja võimujanu. Kuid kes on tänapäeva Juudit? Noor naine, kes läheb ja teeb seda, mida tarvis? Teeb seda, mida mehed teha ei julge? Ning päästab seeläbi ... kelle? Iseenda? Oma kodulinna? Või terve inimkonna, sest vähemaga Juuditi-taoline idealist ei lepi?

Mille poolest on Kiviräha tänapäeva Juudit, kes asub päästma Petuuliat sada aastat pärast Tammsaare Juuditi sündi, teistsugune kui eelkäija?

Endiselt on Juuditi ümber neetult palju vanamehi. Kõik need küsimused ning ka paljud teised saavad vastuse VAT Teatri lavastuses “Juudit”, kus peategelast kehastab Henessi Schmidt. Lisaks temale on laval Mari Anton, Gert Raudsep (Eesti Draamateater), Margo Teder ja Tanel Saar.