GALERII ⟩ Viru maleva rahvamatk üllatas rohke osavõtuga

"See rahvamatk on minu idee. Igal õigel ja austusväärsel maleval kaitseliidus on oma matk. Meie Viru maleval seda matka ei olnud ja siis me otsustasime, et see lünk tuleb täita. Vaatasime, kus jooksevad kergliiklusteed, et inimestel oleks turvaline liikuda," rääkis Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.