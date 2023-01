Omniva sulgeb märtsist Ubja postipunkti

Omniva ida piirkonna postiasutuste juht Natalja Tervinski ütles, et e-kaubandusega koos on kasvanud pakkide saatmine pakiautomaatidesse ja seetõttu väheneb postipunktide kasutamise sagedus. Tervinski sõnul ei kao postiteenused kuhugi, sest edaspidi saab koju või tööle tellida personaalse kirjakandja. "Pakke saab saata Uhtna ja Rakvere linna pakiautomaatide kaudu. Tavapärast tööd jätkavad Lepna postipunkt ja Rakvere postkontor, mis avab uuendatud kuues uksed veebruari keskpaigas. Postmargid ja ümbrikud on müügil ka Rakvere R-Kioskis ja Sõmeru Coopi poes," rääkis Tervinski.