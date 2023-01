Kuriteoohvrite kaitsjate ring laienes

Kuidas meedikud saavad kuriteoohvreid aidata lisaks nende haavade ravitsemisele? Rakvere haigla ravijuht Liis Otstavel selgitas, et kogenud meedikud saavad tänu oma oskustele ja kogemustele kuriteoohvri tuvastada. Et näiteks jala vastu lauanurka löömine ei too tavaliselt kaasa vigastust poolest säärest puusani. Seega on prooviprojektiga seotud esmane ülesanne ohvrit märgata.

Probleem on selles, et vägivallaohvriks langenu on tavaliselt sunnitud meedikule väärinfot andma. Otstaveli sõnul on kannatanul erakorralise meditsiini osakonda tulles tihtipeale saatja kaasas. Ja pahatihti on selleks saatjaks vigastuse tekitaja.